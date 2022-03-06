Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Yeşilyurt: 0

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)

Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman (Duru Aksu, Nilsu Sen)

Setler: 25-19, 25-20, 25-22

Süre: 80 dakika (26, 25, 29)