Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman (Simge Aköz, Adams, Fatma Şekerci, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık)

PTT: Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Nur Dilşad Kavas, Merve Tanyel, İlayda Uçak)

Setler: 25-22, 25-21, 25-16

Süre: 80 dakika (26, 28, 26)