Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyaz Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Elif Şahin, Zeynep Karabıyık)

Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Rykhliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Simay Gazi, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Elif Boran)

Setler: 25-20, 25-16, 25-21

Süre: 80 dakika (27, 25, 28)