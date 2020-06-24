Ecrin Kurnaz'ın ölümü - Gözaltına alınan üvey baba sağlık kontrolünden geçirildi - SAMSUN

AA

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlenmesinin ardından Ecrin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Aralarında küçük kızın yakınlarının da bulunduğu şüphelilerden ikisi sabah erken saatlerde Vezirköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, Ecrin Kurnaz'ın üvey babası D.K. güvenlik gerekçesi ile Havza'ya gönderildi.Güvenlik önlemleri altında Havza Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen D.K, Havza İlçe Jandarma Komutalığına götürüldü.