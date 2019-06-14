Ecrin bebek son durum nedir? Ecrin Kurnaz'ın katili bulundu mu? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programında aranan Ecrin bebekten 22 gün sonunda dehşete düşüren bir haber gelmişti. Canlı yayında ifadeleri ile izleyenleri dehşete düşüren Kurnaz ailesi de savcılık tarafından incelemeye alınmıştı. Babasının kim olduğu bilinmeyen talihsiz Ecrin'in başına neler geldiği ise henüz bilinmiyor.

ÜVEY AMCASI ÖZKAN KURNAZ'A DARP

Ecrin için yapılan arama çalışmalarında canlı yayına çıkan Özkan Kurnaz'ın ifadelerinden etkilenen Emrah Dönmezer adlı şahıs akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.

ECRİN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ HALDE BULUNDU!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

ECRİN'İN KATİLİ BULUNDU MU?

Ecrin kaybolduğu evinin yaklaşık 6 km uzaklığında bir ormanlık alanda parçalanmış halde bulunmuştu. Yaşının henüz 1,5 olmasının nedeniyle kendisinin tek başına oraya gidemeyeceğini düşünen izleyiciler Ecrin'in birileri tarafından kaçırıldığını düşünüyor. Müfe Anlı'nın programına katılan üvey amcası Özkan Kurnaz'ın verdiği ifadeler ise tüm şüpheleri üzerine çekiyor.