Ecrin bebek bulundu mu

Türkiye'nin günlerdir haber beklediği minik Ecrin bebekten acı haber geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor. İşte Ecrin bebek ile ilgili son dakika gelişmeler...

Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında dün orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yapılıyor.

Çalışmalar, savcılık gözetiminde jandarma ve AFAD ekiplerince ceset arama köpeği Abrek ile gerçekleştiriliyor.Kemik parçaları, Vezirköprü Devlet Hastanesi morgunda bulunuyor. Ayakkabı ve giysi parçası ise jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

SAVCILIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, "Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız" dedi.

HAYVANİ MÜDAHALE OLDUĞU SABİT'

İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

AİLE BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ecrin Kurnaz’ın ailesi dere yatağında bulunan ve incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası ve kemiklerle ilgili gelecek sonucu bekliyor.

Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, “Kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bize söylendi. Ben kendim görmedim. Çok üzgünüm. Adli Tıp’a gönderildiğini söylediler bana. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir sonuca ulaşılır. Ecrin olabileceğini söylediler ama daha net belli değil. Başka birisi olabilir, Ecrin olabilir. Ecrin değil de demiyoruz Ecrin de demiyoruz. Bugün de arama yapıldı. Araştırma yaptılar. Ayakkabı ve üzerindeki kıyafetin fotoğrafını gösterdiler. Ayakkabısını zaten bir kere görmüştüm. Ayakkabısı ışıklıydı. Kazak gördüğüm kadarıyla üzerindeki aynı onun Ecrin’in. Diğer parçası burada. Annesi babası İstanbul’da yolda geliyorlar. Cinayet de olabilir, kurt da yemiş olabilir, birisi götürmüş de olabilir henüz bir bilgim yok" dedi.

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz ise, “Çocuğumun evin yanından kaybolduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Çok kötüyüm. Ayakkabısı ile kıyafetinin fotoğrafını gösterdiler. Akşam duyunca sesim soluğum gitti. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah’ından bulsun. Yavrudan ne istediniz Kolumu kanadımı kırdınız ciğerlerimi söktünüz" diye konuştu.