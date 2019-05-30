Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede diğer vücut parçalarının bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam edecek.