Ecrin bebek bulundu mu

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Minik Ecrin'den son dakika kötü haber! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.
CESET PARÇALARI BULUNDU
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik şeridi oluşturdu. Ceset parçaları ve ayakkabının 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.
ARAMA DEVAM EDİYOR
Ekipler kadavra köpekleriyle bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.
ÜVEY BABAANNE HACER KURNAZ'DAN AÇIKLAMA
Üvey babaanne Hacer Kurnaz, gazetecilere, çocuğun evin önünden kaybolduğunu bildiğini, başka bir şey bilmediğini söyledi.
Bulunan kıyafetlerle ayakkabının Ecrin'e ait olduğunu belirten Kurnaz, "Eşyaların, telefonda fotoğraflarını gördüm. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı, getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Sabiden ne istediniz? Bundan acı olabilir mi? Kolumu kanadımı kırdılar, ciğerlerimi söktüler." ifadelerini kullandı.
ÜVEY DEDESİNDEN AÇIKLAMA
Üvey dede Nuri Kurnaz da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ben görmedim. Kafatası ve kemik parçaları bulunduğu, parçaların adli tıpa gönderildiğini söylediler. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bir sonuç çıkarılır." dedi.
Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin'e ait olabileceğinin söylendiğini ancak kesin bir bilgi bulunmadığını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:
"Bulunan ayakkabıyı bir sefer görmüştüm, babasının aldığı akşam. Işığı yanmıyor diye konuştular. Ayakkabıyı dün orman işletmesinin şoförü ve muhafaza memuru gösterdi. 'Ayakkabının rengini bilmiyorum ama ışıklı olduğunu söylemişlerdi.' dedim. Bulunan kazak, üzerindeki elbise. Gördüğüm kadarıyla Ecrin'in. Cinayet, kurt yemiş veya birisi götürmüş de olabilir. Aile bireylerinden kimse gözaltına alınmadı."
ECRİN'İ HAYVANLAR MI ÖLDÜRDÜ?
Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak ise Ecrin Kurnaz'ın evinin yaklaşık 6 kilometre uzağında çalışan orman muhafaza memurlarının çocuk ayakkabısı bulduğunu hatırlattı.
Memurların ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin arama tarama çalışması başlattığını aktaran Çakmak, "Arama yaparken ayakkabının bulunduğu alanın aşağısında, dere yatağında elbise parçaları bulduk. Elbise parçaları dağınık şekilde takip edildi, dere yatağında kemikler bulundu. 100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu. Vücut bütün halde değil." ifadesini kullandı.
Bulunan kemiklerin Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığının araştırıldığını vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:
"Kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporları alıp soruşturmayı tamamlayacağız. Kemik parçaları yüzey kısımdaydı. Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar, kemiklerde de hayvan müdahalesi olduğu sabit ancak hayvan müdahalesiyle mi başladı ilk süreç, yoksa insani bir müdahaleyle başlayıp daha sonra hayvan, çocuğun cesedini buldu ve o şekilde mi bitti... Bunları soruşturmamız neticesinde tespit edeceğiz. Şu an için deliller ışığında cinsel istismar konusunda bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa buna göre araştırmamızı yapacağız. Birçok delil konusunda araştırma yapıyoruz."
Çakmak, soruşturma neticesinde elde edilecek bulgulara göre gözaltı olabileceğini, ihtimallerin araştırılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.
Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki EcrinKurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.
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