06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vezirköprü ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.
DHA'nın haberine göre, 27 Mayıs'ta ise Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası Ecrin'e ait olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının eşi de bulundu. Arama çalışmaları geçen hafta sona ererken kafatası ve kemiklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor.
DAYISI VE ÜVEY AMCASINA SALDIRI
Dün gece ise kaybolan Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile dayısı İbrahim Kurnaz, Vezirköprü Belediye Parkı'nda Adem G. ve Emrah K.'nin saldırısına uğradı. Ecrin Kurnaz olayından etkilendikleri gerekçesiyle tepki göstermek için olayı gerçekleştirdiklerini belirten şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Darp edildiğini iddia eden ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Özkan ve İbrahim Kurnaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü belirtildi.
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