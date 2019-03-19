Economist: İstanbul 2018'de dolar bazında en hızlı ucuzlayan şehir oldu

İngiltere'de yayımlanan Economist dergisinin en pahalı kentler endeksinde Paris, Singapur ve Hong Kong birinciliği paylaştı. Dolar bazında geçen yıl en çok ucuzlayan kent olan İstanbul ise listede 48 sıra gerileyerek 120'nci oldu.

Derginin araştırması, 133 kentte fiyatları dolar bazında kıyaslıyor. Araştırma kapsamında gıdadan ev kirasına, ulaşımdan özel okullara kadar 160 ürün ve hizmetin fiyatları ele alınıyor.

Economist'in raporunda, geçen yıl Türkiye ve Arjantin başta olmak üzere gelişen ülkelerin para birimlerinde yaşanan sert değer kayıplarının bu ülkelerde dolar bazında maliyetleri hızla aşağı çektiği ifade ediliyor.

Derginin araştırma birimi, "Türkiye ve Arjantin gibi bazı örneklerde para birimindeki değer kaybında yüksek dış finansman ihtiyacı sonucu oluşan dengesizlikler, siyasi belirsizlikler ve yanlış politika seçimleri de kritik rol oynadı" diyor.

İstanbul'daki alım gücünün dolar bazında bu denli gerilemesinde ise TL'deki değer kaybıyla birlikte enflasyonun Ekim 2018'de yüzde 25,2'ye kadar yükselmesinin de payı olduğu ifade ediliyor.

Dolar/TL kuru Ağustos 2018'de hızlanan satış dalgasıyla 7 seviyesinin üzerine yükselmişti. Ardından Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 24'e yükseltmesiyle birlikte kur kademeli olarak gerilemiş ve 5,10-5,50 bandına oturmuştu.

İlk 10'da yer alan diğer kentler, Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, Kopenhag, New York, Tel Aviv ve Los Angeles.

Dolar bazında en ucuz 10 şehir Kent Ülke Sıra Yeni Delhi Hindistan 123 Çennai Hindistan 125 Buenos Aires Arjantin 125 Lagos Nijerya 127 Karaçi Pakistan 127 Bangalore Hindistan 129 Almatı Kazakistan 130 Taşkent Özbekistan 131 Şam Suriye 132 Caracas Venezuela 133

Hangi şehirde ne kaç para?

Buna göre bir kilo ekmeğin fiyatı Paris'te 5,66, Seul'de 15,59 dolar. Bir kilo ekmek Karakas'ta 77, Şam'da ise 60 cent.

Singapur'da ortalama bir takım elbise 1,161, Seul'de ise 2074 dolar. En ucuz kentler arasında yer alan Karakas'ta elbisenin ortalama fiyatı 469, Bangalore'da ise 139 dolar.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kadın kuaföründe saç kestirmenin maliyeti 176, New York'ta 210 dolar. Karakas'ta ortalama fiyat 1,77, Şam'da ise 7,77 dolar.

Dolar bazında dünyanın en pahalı şehirleri Kent Ülke Sıra Singapur Singapur 1 Paris Fransa 1 Hong Kong Çin 1 Zürih İsviçre 4 Cenevre İsviçre 5 Osaka Japonya 5 Seul Güney Kore 7 Kopenhag Danimarka 7 New York ABD 7 Tel Aviv İsrail 10 Los Angeles ABD 10