Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. 3 gün devam edecek sürecin ardından, eşit dağıtım yöntemi ile 110 milyon hisse, alıcılarını bulacak. 'ECOGR' borsa kodu ile Ana Pazarda işlem görmeye hazırlanan şirket, kazanacağı fonun en büyük kısmını yatırım finansmanı için kullanacak. İşte, Ecogreen Enerji Holding halka arz detayları