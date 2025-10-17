Habertürk
        Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor! Ecogreen Enerji Holding kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar, talep ne zaman toplayacak?

        Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor! Ecogreen Enerji Holding kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?

        Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor. 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 110 milyon lot dağıtımı yapacak firma, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 50-60'ını kısa vadeli borçların azaltılması, yüzde 40-50'sini de enerji sektörüne yatırım olarak kullanacak. İşte, Ecogreen Enerji Holding halka arzına dair tüm detaylar

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:09
        • 1

          Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor. Yüzde 22.64 halka açıklık oranına sahip şirket, 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 110 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Şirketin, talep toplama tarihlerinin önümüzdeki günlerde belli olması beklenirken, diğer detaylar da araştırılıyor. İşte, Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arzına dair netleşen tüm detaylar

        • 2

          ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.

        • 3

          ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma eşit dağıtım yöntemiyle 110 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı henüz belirlenmedi.

        • 4

          FON KULLANIMI NASIL OLACAK?

          Firma halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 50-60'ını kısa vadeli borçların azaltılması, yüzde 40-50'sini de enerji sektörü yatırımları için değerlendirecek.

        • 5

          HANGİ BANKALARDA VAR?

          Firmanın halka arzını hangi bankalardan yapacağı henüz belli olmadı.

        • 6

          NE ZAMAN TALEP TOPLANACAK?

          Şirketin talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

        • 7

          ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          Halka açılık: Yüzde 22.64

          Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyar TL

          Bireysele eğit dağıtım

          T1-T2 kullanılamaz

