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        Haberler Spor Futbol Ecmel Sarıalioğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret - Futbol Haberleri

        Ecmel Sarıalioğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

        İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:28
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        Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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        İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

        TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na A Milli Takım forması takdim etti.

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