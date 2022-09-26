AHSEN EROĞLU - KEMAL ERTUĞ

Oyuncu Ahsen Eroğlu (27), yaklaşık sekiz aydır Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor. Eroğlu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu, gönderisine, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum. Yoksa yazarım akşama kadar ama olsun... Sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum. İyi ki..." notunu düşmüştü.