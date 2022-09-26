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Ecem Çırpan'dan Lider Şahin'e: En iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim

Ecem Çırpan, sevgilisi Lider Şahin ile objektif karşısına geçti. Çırpan, birlikte verdikleri pozu, "En iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim" notuyla Instagram'dan paylaştı

26.09.2022 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık bir yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çiftten yeni fotoğraf geldi.

    Çırpan, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ecem Çırpan'ın, "En iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim" notunu düştüğü bu gönderi takipçilerinden oldukça beğeni aldı.

  • Ünlüler dünyasındaki bazı isimler, gazetecilerin yakalayamayacağı görüntüleri kendileri yayınlıyor. Kimi evlerinden, kimileri de gittikleri tatillerden romantik karelerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları...

  • AHSEN EROĞLU - KEMAL ERTUĞ

    Oyuncu Ahsen Eroğlu (27), yaklaşık sekiz aydır Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor. Eroğlu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

    Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu, gönderisine, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum. Yoksa yazarım akşama kadar ama olsun... Sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum. İyi ki..." notunu düşmüştü.

  • ÖYKÜ KARAYEL - CAN BONOMO

    Öykü Karayel, Karayel, 32. yaşına girmişti. Bonomo, eşinin doğum gününe özel Karayel ile objektif karşısında verdiği aşk pozunu Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafına "İmparatoriçenin doğum günü." ifadelerine yer vermişti.

  • AYÇA AYŞİN TURAN - ALP NAVRUZ

    Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. "Mutluyuz." açıklamasını yapan çift objektif karşısında verdikleri pozu paylaşmıştı.

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