Ecem Baysuğ'dan Slovakya'da altın madalya!
Milli judocu Ecem Baysuğ, Slovakya'da altın madalya kazandı
Giriş: 05.09.2025 - 18:12 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:12
Milli sporcu Ecem Baysuğ, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bratislava'da 43 ülkeden 364 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Ecem Baysuğ, kadınlar -70 kilo kategorisinde mücadele etti.
Finalde İsviçreli rakibi April Lynn Fohouo'yu yenen Ecem, gençler Avrupa şampiyonu oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ