Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. 'Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.' Mevlana...