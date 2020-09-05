Ece Üner ile Show Ana Haber Pazartesi Show TV'de

Uzman muhabir ve editör kadrolarımızla haber olduğu anda Show Ana Haber olay mahallinde bulunuyor.

Soran, sorgulayan, güvenilir habercilik ile siz de kendi sesinizi Show Ana Haber'de bulacaksınız!

Ece Üner ile Show Ana Haber hafta içi her gün saat 18.45'te Show TV'de!