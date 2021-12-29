"Yeni yılda daha çok şarkı söyleyeceğim!"

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2021 yılının dijital market verilerine göre 'Yastık' adlı şarkısıyla Altın Plak'a layık görülen Ece Seçkin, yeni yılın ilk hediyesi için projenin yapımcılığını üstlenen DMC ailesine teşekkür etti. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Seçkin, yılbaşı dileğini ise şu sözlerle aktardı;

2022’de kim bilir kaç şarkım çıkacak. Bu sene canım çok şarkı söylemek istedi. Biri hariç hepsini okudum, kayıtlar bitti bile. Önümüzdeki sene için ilk ve en büyük dileğim; herkesin hem fiziksel hem de mental olarak sağlık içinde olması. Başarı ve mutluluk zaten kendiliğinden gelir.

Ünlü isim, yeni yılı Giresun'da dinleyicileriyle birlikte karşılayacak.