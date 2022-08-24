Yeni şarkısını Ibiza'da kutladı

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Ece Seçkin, "Güzelim" hakkında, "Latin ruhu beni Ibiza’ya sürükledi. Yeni şarkımı ve klibimi burada kutladığım için çok mutluyum." dedi.

"İŞTE YİNE BURADAYIZ"

Kutlama için çıktığı Ibiza’dan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen şarkıcı, gönderisine, "İşte yine buradayız. En sevdiğim adam ile en sevdiğim yer...." notunu düştü.