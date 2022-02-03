"ALLAH RIZASI İÇİN EVİNİZDE OTURUN!"

Ece Seçkin, geçtiğimiz yıl nisan ayında koronavirüse karşı takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Babası ve babaannesinin virüse yakalandığını duyuran Seçkin, "Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez. O kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım." demişti.