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Ece Seçkin korona pozitif!

Ece Seçkin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisini evde karantinaya alan ünlü şarkıcı, haberi, "Merhaba Covid-19..." sözleriyle Instagram'dan duyurdu

03.02.2022 - 11:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Koronavirüse yakalanan isimler arasına Ece Seçkin de katıldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı (30), testinin pozitif çıktığını açıkladı.

  • "MERHABA COVID-19"

    Kendisini evde karantinaya alan Seçkin, objektif karşısına geçti. İçinde su bulunan bardak ile poz veren şarkıcı, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Ece Seçkin, gönderilerine, "Merhaba Covid-19..." notunu düştü. 

  • "NEGATİFE DÖNENE KADAR EVDEYİM"

    Ardından konuyla alakalı açıklama yapan Seçkin, "Ben de elendim ama durumum iyi. Aralık ayında geçirdiğim Influenza'nın yakınında bile geçemez. Negatife dönene kadar evdeyim." şeklinde konuştu. Takipçilerinden ünlü şarkıcıya çok sayıda, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

  • "ALLAH RIZASI İÇİN EVİNİZDE OTURUN!"

    Ece Seçkin, geçtiğimiz yıl nisan ayında koronavirüse karşı takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Babası ve babaannesinin virüse yakalandığını duyuran Seçkin, "Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez. O kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım." demişti.

  • "AŞI ONU KORUYOR"

    Ardından babası ve babaannesinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten şarkıcı, "Babaannem 93 yaşında. Allah’a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi. Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah’ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür." ifadelerini kullanmıştı.

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