Ece Seçkin konserlerine hazırlanıyor

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Geçtiğimiz hafta Montenegro'dan paylaştığı pozları ile dikkat çeken Ece Seçkin, yeni dönem konserleri ile ilgili sıkı bir çalışmaya girdiğini duyurdu. Türkiye kapsamında gerçekleştireceği konserlerine hazırlanan şarkıcı, gideceği her şehirde keyifli sahnelere imza atacak.

Dans ekibi ile sıra dışı koreografilere imza atacak olan Seçkin'in yenilenen repertuvarı, Ankara, Tokat, Kapadokya, Adana ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde ses getirecek.