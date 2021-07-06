"İki yıldır bunun hayalini kuruyordum"

Ece Seçkin: Kendimi hiç bu kadar özgür hissetmemiştim - Magazin haberleri

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Şarkıcı Ece Seçkin, dün gece verdiği konserle sahnelere ve sevenlerine kavuştu. Ekibiyle birlikte günlerdir yoğun geçen dans ve ses provaları ile konsere hazırlanan Seçkin, fit görünümü, dans performansları ve sahnede giydiği iddialı kıyafetiyle göz doldurdu.

"KENDİMİ HİÇ BU KADAR ÖZGÜR HİSSETMEMİŞTİM"

Uzun zamandır bu anı bekleyen Ece Seçkin, geceyle ilgili konuştu. Duygularını ifade eden Seçkin, "İki senedir evdeyiz ve ben iki yıldır, her gözlerimi kapattığımda bunun hayalini kuruyordum. Bu anı yaşamayı çok arzu ettim. Müziği, sahnede şarkı söyleyip, dans etmeyi çok özlemişim. Uzun zamandır kendimi bu kadar özgür ve mutlu hissetmemiştim. Bu akşam beni yalnız bırakmayan binlerce insana sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Benim için unutulmayacak bir konser oldu. İki sene sonra tüm ekiple beraber sahnede ve sizlerle yeniden bir arada olmak çok iyi hissettirdi, tekrar yaşamak gibi bir şey bu..." dedi.