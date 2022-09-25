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Geçtiğimiz haflarda 'Güzelim' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturan Ece Seçkin, önceki akşam Kadıköy Festival Park alanında konser verdi.

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Yunanca ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile konserden konsere koşan Seçkin, bu defa aynı ruhla İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.