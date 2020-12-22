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Şarkıcı Ece Seçkin, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğrayıp, yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesini duyan Seçkin, konuyla ilgili Twitter hesabından küfürlü bir paylaşımda bulundu.

Ece Seçkin, yayınladığı gönderide, "Mutasyonuna da, aşına da, bulaş hızına da, sosyal mesafene de, maskene de s... senin covid kere. Yeter artık, s....r git!" ifadelerini kullandı.