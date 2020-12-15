"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Seçkin, sevenlerinden gelen kutlama mesajlarına ise şu sözlerle teşekkür etmişti:

Mesajlarınıza, mektuplarınıza, güzel dileklerinize çok teşekkür ederim. Sevgi harika ve bizi iyileştirecek tek duygu. Hepimiz için sağlık ve sonrasında tekrar bir arada şarkılar söyleyeceğimiz günleri diledim. Sizleri çok seviyorum.