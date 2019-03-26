Pop müziğin genç ismi Ece Mumay, yeni single öncesi Cumartesi TRT Müzik'teki Genç Sahne programına katıldı. Mumay, yeni single öncesi dikkatleri üzerinde topladı.

"YENİDEN STÜDYODAYIM"



Ece Mumay, ilk albümü 'Odamdan'dan sonra geçen yaz, söz ve bestesi kendisine ait Dark In Night adlı İngilizce parçasınının yanısıra, Tuna Kiremitçi’yle birlikte Yalnızlığıma ver adlı parçayı yayınladı. Genç popçu Ece Mumay, "Sürpriz" diye nitelediği yeni single’ıyla ilgili olarak, “Yaklaşık bir aydır yeniden stüdyodayım. Çok sevilen, çok saygın bir sanatçımızın çok güzel bir parçasını yeniden yorumluyorum. Tüm ekiple birlikte harıl harıl çalışıyoruz. Önümüzdeki ayın ortalarında yayınlamış olacağız" dedi.



'Odamdan' albümünün yayınlandığı Şubat 2018’den beri yurt içi ve yurt dışında sahne ve konser çalışmalarını konservatuvar öğrenimine ara vermeden sürdüren Ece Mumay, TRT Müzik’teki canlı performansıyla ilgili olarak şunları söyledi:







"MORAL DEPOLADIĞIM BİR GECE YAŞADIM"

“TRT’nin müzik yaşamımda önemli bir yeri var. İlk canlı yayınımı da daha 16 yaşındayken TRT’de gerçekleştirmiştim. YouTube’daki ciddi performansımdan sonra beni ilk olarak TRT gündeme getirmiş, canlı yayına davet etmişti. Bu nedenle yapımcısından kameramanına kadar tüm TRT çalışanlarına teşekkür borçluyum. Bu gece de çok içime sinen, çok keyif aldığım, adeta moral depoladığım bir gece yaşadım. Orkestramla birlikte tam 70 dakika ara vermeden çaldık, söyledik.”