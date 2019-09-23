İHA'nın haberine göre; manken Ece Gürsel, bir pet market açılışına katıldı. Açılışta renkli görüntüler yaşandı. Açılışa ünlü mankenler Vahe Kılıçarslan ile Ece Gürsel de katıldı.

Açılışta konuşan Gürsel, elbisenin kenarından gözüken dövmesini göstererek, “Hayvanlarla bağım çok güçlüdür. 15 yaşında olan köpeğimi daha yeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onun için vücuduma dövmesini yaptırdım” dedi.