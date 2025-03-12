Ece Gürel'in ailesi savcıyla görüştü

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi ve babası, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştü.

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DHA'nın haberine göre Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi ve babası, soruşturmadaki son durumu öğrenmek üzere saat 14.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile yaptıkları yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından, adalet sarayından ayrıldı.

Görüşme sırasında ailenin ifadelerinin de alınarak dosyaya eklendiği öğrenildi.