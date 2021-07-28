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Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı gecesinin görüntüleri - Magazin haberleri

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı gecesinin görüntüleri

Geçtiğimiz günlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekana giden Ece Erken'in eğlencesi olaylı bitmişti. Erken'in, "Sırtımda bardak kırdılar!" dediği gecenin görüntüleri ortaya çıktı

28.07.2021 - 10:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçtiğimiz ay Bodrum'da nikah masasına oturdu. Balayı için başka bir yeri tercih etmeyen aşıklar, Bodrum tatillerine devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekana eğlenmeye giden çift, gecenin sonunda bir şok yaşamıştı.

  • "BU DOLANDIRICILIK DEĞİL Mİ?"

    Yaşananlardan sonra konuyla ilgili konuşan Ece Erken, hem servisten hem de gelen hesaptan dolayı rahatsız olduklarını söylemişti. Erken, "2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik. Saat 20.00'de gittiğimiz mekanda, 23.00'te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce 'Bu dolandırıcılık değil mi?' dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikayetçi olduk." ifadelerini kullanmıştı.

  • GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Tabakların havada uçuştuğu gecenin görüntüleri ortaya çıktı. Erken, yaşanan olaydan bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Evli çift arkadaşlarımızla hayatımızda ilk kez gittiğimiz mekanda Yıldız Tilbe'nin 23.20'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal-bıçakla protesto etti. Altı kişi için 19.250 TL hesap ödedik. Eşim de ödemeyi yaptıktan sonra sitemini belli etmesinin ardından yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken araya girdi. Şikayetçi olduk, gerekenin yapılacağını biliyoruz. Yani hesap ödemek için değil, ödenen hesaba edilen sitem söz konusu. Yazıldığı gibi kaş, göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

  • YILDIZ TİLBE SAHNEDEN KAÇTI

    Görüntülerde şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de panikleyip sahneden kaçtığı o anlar objektiflere böyle yansıdı. Tilbe, sosyal medya hesabından konuyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

  • "BİZ EVLENDİK!"

    Erken ile Mahmutyazıcıoğlu, evlilik haberlerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü sunucu, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." demişti.

    3. KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

    Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in Uçar ile birlikteliğinden Eymen (6) adında bir oğlu bulunuyor.

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