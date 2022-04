Sessiz Ece

HABERTURK.COM

Ece Erken'in (43) geçen yıl haziranda nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), iki ay önce yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mahmutyazıcıoğlu'nun yokluğuna alışamayan Erken, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Yaşadığı olayın hala etkisinde olan Ece Erken'in üzgün halleri objektiflere yansıdı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini 15 milyon liraya sattığı ileri sürülmüştü. Ece Erken, bu iddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla isyan etmişti. Erken, banka hesabını yayınlayarak yasal yollara başvuracağını belirtmişti.

Ünlü isim, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakıp, otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.

ECE ERKEN'İN İSYANI!

Ece Erken, daha önce de sosyal medya hesabından eşinin adını kullanıp, çek yazanlara seslenmişti. Konuyla alakalı isyanını dile getiren ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak…. Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren; sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah… Allah’ın adaletine ve yargıya güveniyorum.

Ayrıca ünlü isim, Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte yer aldığı eski bir fotoğrafını, "Her fotoğrafımıza öyle sarılmışız ki... Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi... Canım Şafak'ım, inşallah cennetten bizi izliyorsundur. Seni çok seviyorum..." şeklinde duygusal bir not ile yayınladı.

"ÖLMEYECEK KADAR YARALIYIM!"

Ece Erken, eşinin vefatının 40'ıncı gününde de Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygularını dile getirmişti. Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarının bir kısmını yayınlayan Erken, "Ölmeyecek kadar yaralıyım!" ifadelerini kullanmıştı.

Ece Erken, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

15.01.22 yazışmamız, Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı... Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün... Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diyerek inanıp, yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum ve iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşallah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim için de eşten, sevgiliden öte ailemdi. Merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti. Hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup, onunla gurur duyuyorum.

"KOCAMIN DUASINI YAPTIK"

Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte nikahta çekilen bu fotoğrafını da yayınlayan ünlü sunucu, şunları demişti:

Hayatımı kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'ye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.