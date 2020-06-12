Şafak Mahmutyazıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:



Boşanmamın Ece ile alakası yoktur.

İsim Ece Erken yerine başka biri olsaydı bu konu kimsenin umrunda olmayacak, kimse de bu durumdan haberdar olmayacaktı.

Eşimden ayrılma kararı aldığım ve evden uzakta yaşadığım bu dönemde Ece ile tanıştım ve bir ilişkim oldu.