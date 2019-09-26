Ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Programın bitmesi ile soluğu alışveriş merkezinde alan Erken, uzun süre tek başına alışveriş yaptı. Aracını beklerken görüntülenen sunucu, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet etti.

Günlük hayatında sadeliğe önem veren Erken, fotoğrafları çekildikten sonra "Biliyorum, yine kötü çıktım ama canınız sağ olsun" diyerek gelen aracına binip alışveriş merkezinden ayrıldı.