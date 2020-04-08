"O PARAYA VİLLADA KALIRDIM"

Ece Erken'in ise ev sahibine şu yanıtı verdiği görülüyor:

Selamlar, ben de kiracımdan gelince yolluyorum. Onda da sıkıntı var. Belki 1 aya çıkacağız. Haberdar ederim sizi. Yollarım yarın, sevgiler.

Evden çıkacağım yani. Kendi evime geçeceğim, o anlamda. Aidat 3600 TL artı 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Ondan size haber vereceğim. Yarın yatırırım.

Ben de kiracımdan haber bekliyorum. Koronavirüs ve esktra aidat artışı... Anlaşılmayacak bir durum yok, kimse çalışmıyor.