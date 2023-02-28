İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdal Çınar’ın 11 Kasım 2020'de Ece Erken’in cep telefonundan, "İyi akşamlar Ece Hanım, müsait bir zamanda görüşebilir miyiz?" şeklinde sesli mesaj attığı, şüphelinin daha önce de Erken’i rahatsız ettiği ve tedbir kararını ihlal ettiği için tazyik hapsi verildiği aktarılmıştı.
Şüphelinin tedbir süresinin sona ermesinin ardından Ece Erken’i yeniden rahatsız etmeye devam ettiğinin öne sürüldüğü iddianamede, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA, Instagram