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Ece Erken'in takıntılı hayranı hastanede tedavi görecek - Magazin haberleri

Ece Erken'in takıntılı hayranı hastanede tedavi görecek

Ece Erken’in takıntılı hayranı Erdal Çınar, sinir ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılacak. İki yıl önce Çınar hakkında suç duyurusunda bulunan Erken, haberi, "Mahkeme sonuçlanmış" sözleriyle duyurdu

Giriş: 28.02.2023 - 08:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ece Erken, Erdal Çınar'ın cep telefonundan mesaj atarak, kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Erken, ardından Çınar hakkında iki yıl önce suç duyurusunda bulunmuştu.

    2021'de görülen duruşmaya şikâyetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

  • SİNİR VE RUH HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIRILACAK

    Ece Erken, mahkemenin sonuçlandığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erken, takıntılı hayranının sinir ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılacağını ifade etti.

    Erken, "Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar’a Şafak’ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya’nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal’ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak’ın en istediği şeydi" dedi.

  • "AKLİ MELEKELERİNİN YERİNDE OLMADIĞINI DÜŞÜNMEKTEYİM"

    Daha önce sanığı tanımadığını belirten müşteki Ece Erken, "İddiaları tamamen hayal ürünüdür. Sanık, üç yıldır bu eylemlerini sürdürmekte ve olmayan şeyleri olmuş gibi göstermektedir. Akli melekelerinin yerinde olmadığını düşünmekteyim" demişti.

    Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Erdal Çınar, Erken’i tehdit etmediğini söyleyerek, beraatını istemişti.

  • DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

    Sanık Erdal Çınar’ı Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk ederek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup, olmadığına dair rapor alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı ertelemişti.

    Duruşmanın ardından açıklama yapan Ece Erken, "Akli dengesinin yerinde olup olmadığına karar verilecek. İnşallah önümüzdeki celse gereken ceza hakim tarafından verilir” ifadelerini kullanmıştı.

  • İDDİANAMEDEN

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdal Çınar’ın 11 Kasım 2020'de Ece Erken’in cep telefonundan, "İyi akşamlar Ece Hanım, müsait bir zamanda görüşebilir miyiz?" şeklinde sesli mesaj attığı, şüphelinin daha önce de Erken’i rahatsız ettiği ve tedbir kararını ihlal ettiği için tazyik hapsi verildiği aktarılmıştı.

    Şüphelinin tedbir süresinin sona ermesinin ardından Ece Erken’i yeniden rahatsız etmeye devam ettiğinin öne sürüldüğü iddianamede, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

    Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA, Instagram

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