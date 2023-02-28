SİNİR VE RUH HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIRILACAK



Ece Erken, mahkemenin sonuçlandığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erken, takıntılı hayranının sinir ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılacağını ifade etti.



Erken, "Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar’a Şafak’ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya’nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal’ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak’ın en istediği şeydi" dedi.