Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu (42) silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken (44), reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı. Erken, eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelmişti. Daha önce "Eşimin saatini bile istediler!" diyen ünlü sunucu, Instagram hesabında yer alan 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırmıştı.

"HER GÜN DAHA DA İĞRENÇ ŞEYLER DUYUYORUM"

Ece Erken, bu durumu fark eden bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum." yanıtını vermişti.

ECE ERKEN'İN 'SOYADI' İSYANI

Erken, yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etti. Eşine olan aşkını dile getiren Ece Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz.

"KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIM!"

Ben ilk kez bu kadar çok sevdim. İlk kez herkesten bağımsız; çevresinde herkese, ailesine ekmek veren adam gibi adam tanıdım. Şafak'ım izleyip neler diyorsundur, tanıyıp sandığın tanımadıklarına en çok bunu merak ediyorum? Keşke haklı çıkmasaydım! Keşke benim güvendiğim ama kalleş çıkanlarla barıştırmasaydım seni. Seni etkiledim, çok üzgünüm. Kimse küs kalmasın isterdim ama demek ki sebepleri varmış hem de haklı sebepler.

"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK"

Ece Erken, aldığı 'miras' kararını da sosyal medya hesabından duyurmuştu. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.

Ünlü sunucu, sözlerini, "Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktalamıştı.

"OĞLUM İÇİN KANADIMI ÇIRPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Öte yandan ünlü isim, 4 gün önce 44. yaşına girmişti. Erken, doğum gününü 2015 yılında boşandığı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile kutlamıştı.

Eymen ile birlikte pasta kesen ünlü isim, verdiği pozları şu sözlerle paylaşmıştı:

Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama, hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi... Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı gayretiymiş. Mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim. Bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım.