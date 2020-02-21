Sosyal medyada 2.6 milyon takipçisi olan Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında telefonunun ekranını gösterirken fake takipçilerini gösterdi.

Ünlü sunucu, canlı yayında yanlışlıkla kendi sahte hesaplarnı ele verdi. Ece Erken'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.