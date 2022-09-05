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Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak  Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen ile birlikte gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den davacı olmasıyla ilgili sorulara ise yanıt vermedi

05.09.2022 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ece Erken, önceki gün Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen'le birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. 

  • Oğluyla keyifli vakit geçiren Erken, bir mağazada büyücü kıyafeti giydi. Eymen de annesinin o anlarını telefon ile çekmeye çalıştı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda gittikleri tatilde denizin ortasında jetski ile mahsur kaldıkları gün hakkında "Eymen Bey yüzünden... Yunanistan'a kadar sürdü" dedi.

    O sırada araya giren Eymen, "Beni suçlama, sen dedin. Ben 'Biraz geriye gidelim' dedim" ifadelerini kullanarak, annesine sitem etti.

  • EŞİNİN AİLESİYLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

    Öte yandan Ece Erken'in, 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti.

  • "TEHDİT EDİLİYORUM" İDDİASI

    Erken, daha önce kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia etmiş ve eşinin ailesinin mal kaçırdığını öne sürmüştü. 

  • SESSİZ ECE!

    Ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin, kalan miras için, "Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı, her şey Naz ve Eda'nın... Asıl mal kaçıran başka birisi..." yorumunu yaptığı ileri sürülmüştü.

    İddiaların ardından Erken, Kocadereli'den davacı olmuştu. Ünlü isim, basın mensuplarının konuyu hatırlatması üzerine "Teşekkür ederim, iyi akşamlar" demekle yetindi. 

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