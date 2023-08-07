Ece Erken ile Seçkin Piriler'in çocuklu Bodrum tatili
Ece Erken ile Seçkin Piriler, çocukları Eymen ve Volkan ile birlikte Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Erken ile Piriler, oğullarıyla konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ece Erken, oğlu Eymen Uçar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Ünlü sunucu ile oğlu, Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülendi. İskeleye çıkan anne-oğul keyifli dakikalar geçirdi.
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Annesini iskeleden aşağıya iten Eymen, ardından denize atladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
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Ayrıca Seçkin Piriler de Kaan Tangöze ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Volkan Tangöze ile Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
Seçkin Piriler, oğluyla konakladıkları otelin iskelesindeki şezlongta sohbet edip, zaman geçirdi.
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Seçkin Piriler, ardından Volkan'ın havuza girme isteğini kırmayarak, oğluna eşlik etti.