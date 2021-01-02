Erken'in boşanma belgesini paylaşmasından sonra ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:



*Boşanmamın Ece ile alakası yoktur.



*İsim Ece Erken yerine başka biri olsaydı bu konu kimsenin umrunda olmayacak, kimse de bu durumdan haberdar olmayacaktı.



*Eşimden ayrılma kararı aldığım ve evden uzakta yaşadığım bu dönemde Ece ile tanıştım ve bir ilişkim oldu.



*Ancak bu kararı alma sebebim kesinlikle Ece değil. Bu yüzden Ece'nin suçlanması beni rahatsız ediyor.



