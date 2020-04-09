"HERKES KINADIĞINI YAŞAYABİLİR"

Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık.