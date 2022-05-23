Ece Erken'i çileden çıkaran yorum!

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Sunucu Ece Erken'in (44), 2021 yılında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Kısa bir süre önce reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan silen Erken, vefat eden eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucu, gönderisinde "Bizimkisi bir aşk hikayesi." notunu düştü.

ECE ERKEN'İ KIZDIRAN 'ESKİ EŞ' YORUMU

Ancak Ece Erken'in bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, "Ay Allah'ım yeter artık. İlk eşi ne yapsın, 15 yıllık bir evliliği var!" yorumunda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli

"BOŞ VE ZAVALLI GELİYORSUNUZ!"

Takipçisinin sarf ettiği sözler karşısında sinirlenen Ece Erken, şu yanıtı verdi:

Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim! Nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'den önce Benan Kocadereli ile evlilik yaşamıştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun bu evliliğinden iki çocuğu vardı.