Erken, 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' yazılı görselin altına şu mesajı düştü:

Instagramda 2-3 isimsiz, kendilerine sahte isim takan hesaplar var. Twitter'da da böyle troll hesaplar var... Kiminle muhattap olduğumuzu bile bilmediğimiz hesaplar... (Evet ben de açtım zamanında ama asla kimseye hakaret etmek için değil, bir iş yapıyordum ve benim kendi hesabımı engelleyen magazin siteleri ve diğer hesaplar vardı, onlara bakıyorduk yayında o kadar. Kendimi korumak, başkasına hakaret etmek veya kendime iltifat etmek gibi saçma sapan açılan hesaplar değildi ve programdan ayrıldım o gün kapattım).