Eymen'le birlikte AVM'de gezen güzel sunucu, oğluna yetişmekte oldukça zorlandı. Scooter'ını hızlı bir şekilde kullanan Eymen'in ise keyfi bir hayli yerindeydi.

Oğlu ile beraber keyifli bir gün geçiren Erken, "Gün boyu böyleyiz biz işte. Anne - oğul sürekli koşuşturma içerisindeyiz. Ama baya eğleniyoruz ve keyif alıyoruz biz bize vakit geçirmekten." dedi.