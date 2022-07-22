İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı. Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demiyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" dediği kaydedildi.