Çok şükür biz kadınlar, o tiplerden sıyrılınca hayatımıza daha kolay devam edebiliyoruz. Karşımıza adam gibi adam çıksa ve ayrılsak eyvah. İstisnalar hariç tabi, çok da düzgün adamlar var biz kadınların denk gelmesi dileğiyle...