Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ece Erken'den yeni hamle! Boşanma haberleriyle gündeme gelmişti - Magazin haberleri

Ece Erken'den yeni hamle!

Yaklaşık dört ay önce evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip, soyadını değiştiren Ece Erken, ardından eşiyle aralarındaki buzları eritmişti. Mahmutyazıcıoğlu ile barışan sunucudan yeni hamle geldi

09.10.2021 - 11:56 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı.

  • Bu dedikoduyu güçlendiren detay da ikilinin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken'in (43) eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da kaldırmasıydı. Ünlü sunucu, ayrıca, Instagram profilindeki 'Myazıcıoğlu' soyadını da silmişti.

  • ECE ERKEN'DEN YENİ HAMLE

    Geçtiğimiz hafta eşiyle barıştığını ifade eden Ece Erken'den yeni hamle geldi. Sunucu, sosyal medya hesabından kaldırdığı 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını yeniden ekleyerek, eşiyle aralarındaki buzları tamamen erittiklerini gözler önüne serdi.

  • YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATMIŞTI

    Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

    Ünlü sunucu, "Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık... O sırada Şafak, Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım. Reklam yapıyormuşum. Magazin sayfalarında neler yazmışlar! Böyle bir şeyin reklamı olur mu? Neyin reklamını yapacağım? Hemen 'ayrılık' haberine atladılar. Şafak, dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik. Akşam döneceğiz. Şafak, artık dalga geçiyor ama iyi oldu. Dostu düşmanı gördük." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.