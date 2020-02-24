Çıkan haberlerden sonra ise Ece Erken konuyla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde isim vermeden biriyle birlikte olduğunu açıklayan Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." dedi.