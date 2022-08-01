Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ece Erken'den Benan Kocadereli'ye tepki: Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey? - Magazin haberleri

Ece Erken'den Benan Kocadereli'ye tepki!

Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Eşinin acısıyla sarsılan ve geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü sunucu, bu kez Benan Kocadereli'yi hedef aldı

01.08.2022 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ece Erken'in, 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Erken, eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti. 

  • Geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklayan Ece Erken, bu kez Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'yi hedef aldı. 

  • Kocadereli'nin, kalan miras için "Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı, her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi..." yorumunu yaptığı ileri sürüldü.

  • "ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

    İddiaların ardından 44 yaşındaki sunucu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Ece Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilcek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demeki ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey... Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim.

  • İKİ ÇOCUK BABASIYDI

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'den önce Benan Kocadereli ile evlilik yaşamıştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun bu birlikteliğinden Naz ve Eda adında iki çocuğu vardı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.