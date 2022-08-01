"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

İddiaların ardından 44 yaşındaki sunucu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Ece Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilcek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demeki ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey... Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim.