"PİŞMANIM"

Söz verilen tutuklu sanık Kadir Yasak ise, "Bir sır yok. Olay en baştan anlattığım gibi, pişmanım. Ben de arkadaşlarım da karşı taraf da mağdurdur. Kimseyi mağdur etmek istemezdim" ifadelerini kullandı. Sanık Ali Yasak ise “Selam verdiği için ceza yatan arkadaş var bu olay burada yaralama kastıyla oluşmuş ama üzücü şekilde ölümle sonuçlanmış yağma konusunda da bizim maddi durumumuzda olan insanlar için para cinayet işleme motivasyonu olamaz. Herhangi bir para için cinayet işlenmez ailemizden böyle gördük. Ben o gece yemekteydim ödediğim hesap belli. Bahsi geçen paranın yarısını bir gecede harcıyorum. Buraya cilt cilt dosyalar ile mi geldim? Benim hiçbir suçum yok trafik cezasından başka cezam yok. Savcımız diyor ki tasarlayarak yaptınız bu işi. Bu işten hiçbir zaman nasıl yırtarım kurtulurum olmadı ilk günden beri samimi bir şekilde ifade ettim. Ben tahliyemi talep ediyorum beraat ereceğime de inanıyorum” dedi.