Annesi Nurdan Serpici ile yaklaşık 3 saat alışveriş yapan Erken daha sonra da bir restoranda annesi ile baş başa öğle yemeği yedi.

Restoran çıkışı kendilerini bekleyen gazetecilere tek başına poz vermeyi tercih eden Ece Erken, muhabirlerin Eymen'i sorması üzere "O bugün hayvanat bahçesine gitti. 23 Nisan'ı hayvanat bahçesinde gezerek kutluyor. Bizde annemle birbirimize vakit ayırmak istedik." dedi.